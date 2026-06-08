Schon in der Nacht auf Montag ist es im Bezirk St. Veit zu schweren Unwettern gekommen. Straßen wurden von Muren verlegt, Keller wurden überflutet. Am schwersten hat es die Gemeinde Brückl erwischt. Am Montagabend ging dann erneut ein Starkregen nieder. Dieses Mal in der Gemeinde Liebenfels. Auf der Ossiacher Bundesstraße ist ein Baum umgestürzt und auch auf Nebenstraßen liegen zahlreiche Bäume. Die Feuerwehr ist gerade im Einsatz. In der gesamten Region ist es zu zahlreichen Überschwemmungen gekommen. Bäche sind über die Ufer getreten.

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