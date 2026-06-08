Am frühen Montagnachmittag wurde die Feuerwehr zu einem Brandeinsatz in Weißenbach an der Enns alarmiert. Im Inneren eines Wohnhauses dürfte eine Couch Feuer gefangen haben, ein aufmerksamer Nachbar bemerkte den austretenden Rauch und rief die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte nach kurzer Zeit vor Ort waren, stand das Haus bereits in Vollbrand. Derzeit befinden sich insgesamt elf Feuerwehren mit 110 Kameradinnen und Kameraden im Einsatz, auch Polizei und Rettung sind vor Ort.

Die Hausbewohner waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht anwesend, Verletzte gibt es nach derzeitigem Stand keine. Mittlerweile hat die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle gebracht, es besteht keine Gefahr für die Nachbarhäuser. Wodurch der Brand ausgelöst wurde, kann derzeit noch nicht mit Sicherheit gesagt werden und muss in weiterer Folge durch Brandermittler geklärt werden.