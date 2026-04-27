„Unsere Beobachtung ist, dass er jederzeit bereit ist, Menschen zu töten oder zu verletzen. Er ist mit Abstand der gefährlichste Häftling, den wir in Kärnten je hatten.“ Klare Worte findet Josef Gramm, der Leiter der Justizanstalt Klagenfurt, zu dem Terrorverdächtigen aus Villach, der seit über einem Jahr im Gefängnis ist.

Der Syrer (23) hat am 15. Februar 2025 einen 14-jährigen Burschen mit einem Messer getötet und fünf Menschen teilweise lebensgefährlich verletzt. Mehr als ein Jahr nach dem islamistischen Terroranschlag beginnt am 27. und 28. Mai am Landesgericht Klagenfurt der Prozess gegen den Mann – unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen. Die sind auch notwendig, wenn man hört, was Gefängnischef Gramm über den Untersuchungshäftling berichtet: „Wir haben versucht, auf ihn einzuwirken und versuchen es auch weiterhin, aber er ist nicht bereit, von seiner Einstellung abzuweichen.“ Alle Deradikalisierungs-Maßnahmen seien bisher gescheitert.

Bett in Zelle festgeschraubt

Der Mann gilt als höchstgefährlich. „Alle Gegenstände, die man ihm gibt, versucht er als Waffe umzubauen. Er zerstört zum Beispiel Fernbedienungen und macht spitze Gegenstände daraus. Er hat Fernseher kaputt gemacht und dagegen getreten.“ Der Angeklagte bekommt daher „nur weiches Einweg-Besteck und Pappteller, damit er niemanden verletzen kann. Seine Zelle ist videoüberwacht, das Bett darin ist festgeschraubt. Es wurde alles entfernt, was er missbräuchlich verwenden kann.“

Gramm sagt, er könne sich nicht erinnern, in Kärnten je so einen Insassen gehabt zu haben. Es herrschen höchste Sicherheitsvorkehrungen. Sein Eindruck ist, dass „der Insasse nicht bereit sei, von seinem Weg abzugehen“.

Von den anderen Insassen werde der Syrer komplett abgeschottet. „Wir müssen aufpassen, dass ihm andere, die eine ähnliche Auffassung haben wie er, nichts zustecken“, berichtet Gramm.

Anklage wegen terroristischer Straftaten

Dem Angeklagten wird im Wesentlichen vorgeworfen, am 15. Februar terroristische Straftaten, Mord und Mordversuch begangen zu haben. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung. „Er handelte mit dem Vorsatz, die Zivilbevölkerung, die nicht den Zielen der terroristischen Vereinigung des Islamischen Staats folgt, auf schwerwiegende Weise einzuschüchtern“, heißt es unter anderem in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Klagenfurt.