Mitsprache bei der Aufteilung von EU-Fördergeldern, Migration und Maßnahmen gegen Online-Radikalisierung: Gewichtige Themen standen Mittwoch im Zentrum eines „sehr europäischen Nachmittags“ im Spiegelsaal der Landesregierung. Der Kärnten-Besuch von EU-Kommissar Magnus Brunner veranlasste Landeshauptmann Daniel Fellner zur Einberufung einer außerordentlichen Regierungssitzung, zu der er auch die Klubchefs der Landtagsparteien und damit ebenso Oppositionsvertreter einlud.

Länder früh einbinden

Brunner zeigte sich als Unterstützer Kärntens, wenn es darum geht, dass die Bundesländer auf Wiener Ebene frühzeitig bei der Mittelverteilung des künftigen EU-Förderprogrammes eingebunden werden. Fellner hatte das „Unbehagen“ deponiert, wenn es künftig statt 14 verschiedener Möglichkeiten nur noch einen Topf geben soll. Er sei überzeugt, dass es eine „vernünftige Lösung geben wird, ähnlich wie beim Finanzausgleich“, wenn Gemeinden und Länder eingebunden sind, sagte Brunner aus seiner Erfahrung als früherer Finanzminister in Österreich.

„Klar Kante zeigen“

Die Kärntner Hausordnung für Asylwerber mit der Verpflichtung zu gemeinnütziger Arbeit, für Deutsch- und Wertekurse bewertete Brunner als „sehr positiv und sinnvoll“. Ähnliches gebe es in seinem Bundesland, so der Vorarlberger. „Es ist gut, klar Kante zu zeigen. Integration soll keine Einbahnstraße sein.“

Auf Position mit der Kärntner Politik ist Brunner auch beim Ruf nach schärferen Regeln auf EU-Ebene gegen Online-Radikalisierung, die Landeshauptmannvize Martin Gruber thematisierte. „Wir brauchen Mehrheiten und kämpfen jeden Tag dafür“, betonte Brunner. Das Attentat in Villach erschütterte Kärnten. Radikale Inhalte müssten sofort von den Plattformen genommen werden, „es kann nicht sein, dass Jugendliche angeworben und radikalisiert werden“. Online-Plattformen müssten stärker in die Pflicht genommen werden.