„Die Karte von Österreich ist nicht nur Geografie, sie ist ein luxuriöser, europäischer Reiseführer, ein ästhetischer Hotspot für Reiseziele und ein filmreifes Fernweh-Erlebnis – alles in einem Bild.“ So in etwa klingt die deutsche Übersetzung des englischen Textes unter einer farbigen Karte, die Österreich darstellen soll. Das Bild wurde auf Facebook gepostet, über 1400 Personen reagierten mit einem Herz oder „Daumen hoch“ auf die Karte.

„St. Pölten am Wörthersee“

Doch es gibt auch knapp 200 Lach-Emojis. Und das aus einem guten Grund, denn die Karte wirkt – gleich wie der zitierte Text – auf den ersten Blick irgendwie komisch. Alleine die Form ist falsch, Vorarlberg scheint „abgeschnitten“. Aber es gibt noch viel mehr Fehler. Die Donau fließt scheinbar zwischen Wien und Innsbruck, statt Klagenfurt gibt es „St. Pölten am Wörthersee“, zwischen Graz und dem Wörthersee – etwa bei Wolfsberg – gibt es ein weiteres Gewässer mit beachtlicher Größe.

Villach hat es besonders „schlimm“ erwischt. Das ist nämlich nicht einmal mehr innerhalb der österreichischen Grenzen, die Draustadt wurde nach Südtirol ausquartiert.

Fake News mit KI

Schaut man sich auf der Facebook-Seite um, findet man auf den ersten Blick eine augenscheinlich große Liebe für Österreich. Zahlreiche Fotos und mehrere Posts gibt es täglich von Städten und Dörfern des Landes. Kennt man die Orte aber, fällt auf, dass die zum Teil ja gar nicht so aussehen. Ein vermeintliches Foto von Maria Wörth zeigt zwar eine Halbinsel mit einer Kirche, die an das Original erinnert, jedoch stimmt die Form nicht, sie ist viel zu lange, die Kirche ist „falsch“ und zudem gibt es zu viele Stege an den falschen Stellen. Höchstwahrscheinlich entstand das Bild – wie viele weitere auf der Facebook-Seite – mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI). Kennzeichnungen fehlen. Ab 2. August 2026 sind diese Pflicht, da es sich um Inhalte handelt, „die täuschend echt wirken“.

Warum genau der Betreiber oder die Betreiberin der Facebook-Seite diese „Fake News“ postet, ist nicht ganz klar. Jedenfalls gäbe es auch die Möglichkeit, die Seite kostenpflichtig für rund zwei Euro im Monat zu abonnieren. Dann darf man stolz das Abonnenten-Abzeichen neben seinem Namen tragen, wenn man einen Kommentar schreibt. Mehr Vorteile werden einem allerdings nicht versprochen.