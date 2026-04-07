Am späten Dienstagnachmittag ist in der Nähe des Faaker Sees ein Waldbrand ausgebrochen. Eine Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. „Bisher wurden neun Feuerwehren alarmiert und sind großteils schon hier eingetroffen“, sagt Thomas Warmuth vom Bezirksfeuerwehrkommando Villach-Land. Zudem stehen der Sonderdienst Waldbrandzug und Flughelfer des Kärntner Landesfeuerwehrverbands sowie zwei Polizeihubschrauber im Einsatz. Der Bereich rund um den Parkplatz Arneitz wurde gesperrt.

Das Feuer ist auf der Taborhöhe nahe des Aussichtspunkts ausgebrochen. Aktuell hofft man, dass sich der Brand im trockenen Wald nicht weiter ausbreitet. Zur Brandursache könne man noch nichts sagen: „Ob es sich um eine Selbstentzündung handelt oder das Feuer etwa durch eine Glasscherbe ausgelöst wurde oder sonstiges, wissen wir noch nicht. Möglich wäre alles“, sagt Warmuth.