Am Sonntag um 22 Uhr lenkte ein Mann (47) aus Italien einen Sondertransporter (Sattelzugfahrzeug mit Sattelanhänger) auf der Südautobahn (A 2) aus Richtung Italien kommend in Richtung Wien. Im Zuge einer Kontrolle am Verkehrskontrollplatz Arnoldstein konnte der Lenker für den Transport mit einer Gesamtmasse von 66.240 Kilogramm keinen Bescheid vorweisen, sodass der Transport schließlich um 26.240 Kilogramm überladen war.

Außerdem konnten sowohl am Sattelzugfahrzeug als auch am Sattelanhänger viele, zum Teil schwere technische Mängel festgestellt werden. Bei der Kontrolle des Fahrtenschreibers wurden dem Lenker zahlreiche Manipulationen ( wie mehrmaliges Fahren ohne Fahrerkarte) sowie insgesamt 71 Übertretungen nach den Lenk- und Ruhezeiten nachgewiesen.

Die Weiterfahrt wurde dem 47-Jährigen untersagt, zudem muss er eine Sicherheitsleistung von 12.715 Euro bezahlen.