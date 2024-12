„Ich will keinen Muslimen als Nachbarn“, das gaben 36 Prozent der Befragten einer kürzlich präsentierten Online-Befragung des Dokumentationsarchivs des Österreichischen Widerstandes (DÖW) an. 29 Prozent der Teilnehmer der Studie finden Muslimen sollte überhaupt die Zuwanderung nach Österreich untersagt werden. Der Rechtsextremismus-Barometer des DÖW zeigt einen markanten Anstieg an Ausländerfeindlichkeit, Rassismus und Vorbehalten gegen Minderheiten in Österreich.