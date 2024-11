Ein führerloser Pritschenwagen löste mittwochfrüh in einem Wald in Paternion einen Unfall aus. Ein 61 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Villach war gegen 7 Uhr auf einer Forststraße im Tschekeltal im Gemeindegebiet von Paternion gemeinsam mit zwei Kollegen mit Arbeiten beschäftigt. Plötzlich setzte sich das dort abgestellte Fahrzeug selbst in Bewegung und rollte auf den Fuß des Mannes. Da das Fahrzeug an einer Böschung anstand, rollte es aber nicht weiter, sondern blieb ausgerechnet auf dem Fuß stehen.

Der Verletzte konnte von seinen Kollegen befreit werden und wurde nach der Erstversorgung durch das Notarztteam des Rettungshubschraubers RK 1 der ARA Flugrettung mit dem Seil geborgen. Der Mann wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins UKH Klagenfurt geflogen. Im Einsatz standen auch die Freiwilligen Feuerwehren Kreuzen, Feistritz/Drau und Pöllan sowie ein RTW des Roten Kreuzes.