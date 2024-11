Ein fließender Übergang wird sich nicht mehr ausgehen. Mit 1. Dezember geht Albert Kreiner, der 30 Jahre die einflussreiche Abteilung 7 im Amt der Kärntner Landesregierung geleitet hat, in Pension. Damit die Position nicht vakant ist, müsste die Nachfolge von SPÖ und ÖVP in der Regierungssitzung am kommenden Dienstag beschlossen werden. Auf der Tagesordnung findet sich dieser Punkt allerdings nicht. „Eine Ausschreibung eines Abteilungsvorstandes unterliegt besonders strengen Kriterien und dauert deshalb manchmal auch etwas länger. Im konkreten Fall wird es aber einen nahezu lückenlosen Übergang geben. Es gibt zwei höchstqualifizierte und erfahrene StellvertreterInnen, die in der Zwischenzeit die Abteilung führen werden“, heißt es vom Land Kärnten.