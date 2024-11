Der schreckliche Fund wurde bereits am vergangenen Sonntag gemacht: Wie die Kronen Zeitung am Mittwoch in ihrer Online-Ausgabe berichtet, wurde ein 62-jähriger Mann tot in seiner Wohnung in Klagenfurt entdeckt. Die Polizei war verständigt worden, nachdem es tagelang kein Lebenszeichen von dem Klagenfurter gegeben hatte.

Die Landespolizeidirektion Kärnten bestätigt auf Anfrage der Kleinen Zeitung, dass Sonntagabend ein 62-jähriger Mann leblos in seiner Wohnung in Klagenfurt aufgefunden worden war: „Eine Obduktion wurde angeregt.“ Der Klagenfurter soll kurz vor seinem Tod vom Fahrrad gestürzt und im Spital behandelt worden sein.