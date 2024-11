Die Caritas Kärnten nimmt mit 1. November 2024 das Kältetelefon in Betrieb, um obdachlosen Menschen zu helfen, die in der Kälte auf der Straße schlafen müssen. Erreichbar sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter 0463/39 60 60. Außerdem bittet die Hilfsorganisation dringend um warme Winterkleidung, Isomatten, Schlafsäcke und finanzielle Unterstützung. „Eine kalte Winternacht im Freien kann für obdachlose Menschen höchst gefährlich werden. Ein einziger Anruf kann Leben retten“, sagt Katrin Starc, Fachbereichsleiterin der Wohnungslosenhilfe der Caritas Kärnten.

Aktiv ist das Kältetelefon bis 31. März, sieben Tage die Woche und von 18 Uhr abends bis sechs Uhr früh. „Bei medizinischen Notfällen muss bitte die 144 – die Nummer der Rettung – gewählt werden“, sagt Starc. Im neunten Jahr des Kältetelefons stehen 23 freiwillige, speziell geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung, um den Telefondienst zu übernehmen. Geht ein Anruf ein, wird telefonisch erklärt, wie im konkreten Fall am besten geholfen werden kann. „Wenn gewünscht, bieten wir betroffenen Menschen in unserer Notschlafstelle einen warmen Schlafplatz oder vermitteln in ein anderes Notquartier“, sagt Starc.

Damit die Caritas obdach- und wohnungslose Menschen in Kärnten wirksam unterstützen kann, ist sie auf Geld-, Sach- und Zeitspenden angewiesen. Aktuell werden dringend winterfeste Schlafsäcke, Isomatten, Rucksäcke, Regenschirme, Herrenschuhe, Handschuhe und besonders warme, gut erhaltene Winterbekleidung benötigt.