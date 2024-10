Am Samstag um 11.55 Uhr wird es laut in der Hand- oder Hosentasche, wo das Handy abgelegt ist. Denn erstmals heulen in Kärnten nicht nur 877 Sirenen, sondern auch Hunderttausende Handys - getestet wird das österreichweite Katastrophen-Warnsystem „AT-Alert“.

Der Probealarm wird am Samstag zweifach auf den Mobiltelefonen zu bemerken sein: Es erscheint eine Textmeldung auf dem Bildschirm: „Achtung Test - Österreichweite Testauslösung der Zivilschutzsignale über Sirenen und Testauslösung von AT-Alert.“ Der Text wird auch in englischer Sprache verschickt. Das Handy wird zusätzlich ein akustisches Signal als Warnton ausstoßen. „Dieser ist laut und einprägsam“, sagt Christian Gamsler, stellvertretender Katastrophenschutzbeauftragter des Landes Kärnten.

Höchste Alarmstufe

Weil es sich um die höchste Alarmstufe handelt, wird der Ton auch deutlich zu hören sein, wenn das Handy lautlos geschaltet ist. Wer die Warnung nicht erhalten will, muss sein Gerät in den Flugmodus versetzen oder ausschalten. Um 20.50 Uhr kommt dann die Entwarnung vom Land Kärnten. Um Warnungen zu erhalten, ist es nicht erforderlich, eine App herunterzuladen oder sich zu registrieren. Nötig ist aber ein Telefon mit Android- bzw. iOS-Betriebssystem (ab Version 11 bzw. iOS 17.4).

Eine AT-Alert-Meldung erhält man, wenn man sich mit seinem empfangstauglichen Gerät (Mobiltelefon und/oder Apple Watch) in einem bewarnten Gebiet befindet bzw. sich in ein solches hineinbegibt. „Auch im Ausland angemeldete Mobiltelefone können Meldungen über AT-Alert erhalten, wenn sie sich hier in einem bewarnten Gebiet befinden. Das ist also ein Mehrwert für jeden“, so Gamsler. Die Warnung Samstagmittag sei ein Test. Das System, das neben der Übungswarnung vier weitere Warnstufen für aktuelle Gefahren, Extremwetterereignisse, Naturkatastrophen, drohende Überschwemmungen oder Waldbrände enthält, sei aber bereits seit Wochen „scharf“ und einsatzfähig, betont der Kärntner Katastrophenschutzexperte.

Infotelefon

Die Bevölkerung wird dringend gebeten, während des Probealarms keine Notrufnummern zu blockieren. Vom Land Kärnten gibt es unter 050 536 57057 ein Infotelefon zum Probealarm, das nur am Samstag von 12 bis 15 Uhr besetzt ist.



„Uns ist es wichtig, dass die Menschen auf das Thema Zivilschutz aufmerksam werden, sich informieren und vorsorgen. Wie wichtig das ist, hat gerade auch wieder die Hochwasserkatastrophe im Norden Österreichs gezeigt“, betonen Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und Katastrophenschutzreferent Landesrat Daniel Fellner (SPÖ).

877 Sirenen

Der Zivilschutz-Probealarm dient der technischen Überprüfung der Sirenen und soll die Bedeutung der Signale in Erinnerung rufen. Wenn alles problemlos über die Bühne geht, sollten am Samstag um 12 Uhr 877 Sirenen heulen.