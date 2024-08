Da dürfte wohl ein Traum (erneut) in Erfüllung gehen: Die 18-jährige „Sängerin aus Leidenschaft“ Melanie Brugger aus Kärnten darf am Samstag im Hauptabendprogramm im deutschen Fernsehen auftreten - und das nicht in irgendeiner Sendung. Man kann es gut und gerne als Nachfolger des Musikantenstadls bezeichnen: Einmal im Monat präsentiert Andy Borg im SWR und MDR seine Musik-Show „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ - dort begrüßt er alle möglichen Stars aus der Schlager- und Volksmusikwelt.

Erfolgreich durch Bodenständigkeit

Schon im März durfte die Musikerin aus Techelsberg, die mit ihrer Harmonika aufspielen wird, in Borgs Sendung auftreten. Für Samstag hat sie auch eine Nachricht an ihre Fans gerichtet: „Freu mich, wenn ihr einschaltet.“ Es ist ein weiterer Meilenstein in der Karriere der 18-Jährigen, die auf ihrer Homepage als „sympathisches junges Mädchen“, vorgestellt, „das die Liebe zu ihrer Kärntner Heimat am idyllischen Wörthersee genauso im Herzen trägt, wie die kleinen und großen Sorgen und Freuden eines ganz normalen Teenagers“. Ihre bisherigen Erfolge zeigen aber, dass ihr Leben doch etwas anders abläuft wie bei anderen jungen Kärntnerinnen. So durfte die Techelsbergerin etwa bereits im Alter von 17 Jahren im Vorprogramm von „More than words“, der Band von Stefanie Hertel, Lanny Lanner und Johanna Mross, auftreten. Und wer weiß, auf welchen Bühnen sie in Zukunft noch auftritt: Denn schon so manch andere große Laufbahn einer Sängerin hat in Kärnten bekanntlich mit einer Harmonika in der Hand begonnen.