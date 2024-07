Ranger, Bergwächter und Jagdaufseher schwärmten kürzlich in Kärnten gemeinsam aus. Wie schon im Vorjahr gab es im Biosphärenpark Nockberge wieder einen Schwerpunkteinsatz. Der Fokus dabei war auf den Zirben- und Pilzschutz, auf verbotenes Mountainbiken und Campieren und auf die Einhaltung der Hundehaltevorschriften gerichtet. Der Spezialeinsatz startete nach einer Ablaufbesprechung aller Einsatzkräfte im Biosphärenparkbüro in Ebene Reichenau. Einsatzleiter waren Franz Moser, Landesleiter-Stellvertreter der Kärntner Bergwacht, und Bernhard Wadl, Landesobmann der Kärntner Aufsichtsjäger. „In der Folge teilten sich die Anwesenden in mehrere Teams auf“, schildert Wadl.