Und wieder stehen Wahlen bevor: Im Vorjahr war der Politische Aschermittwoch der Kärntner ÖVP die finale Großveranstaltung vor der Landtagswahl am 5. März und Bundeskanzler wie Bundesparteichef Karl Nehammer der staatsmännisch agierende Motivator für die Funktionäre. Der diesjährige siebente politische Aschermittwoch der Kärntner Türkisen mit Parteichef Martin Gruber als Einlader weist auf die AK-, EU- und Nationalratswahlen. Nehammer ist wieder in der Messearena in Klagenfurt dabei, auch um seinen Österreichplan mit den Politzielen bis 2030 zu präsentieren, um die drei großen Themen Leistung, Familie und Sicherheit zu skizzieren. Und wieder sind Motivationsimpulse für die Funktionäre und Mandatare gefragt. Den Türkisen stehen ob der Prognosen für die EU- wie Nationalratswahlen triste Zeiten bevor. Doch in Kärnten ist man bemüht, immer und immer wieder auf die Landtagswahlen 2023 zu verweisen. Da zeigten alle Umfragen für die ÖVP ein deutliches Minus, geworden ist es dann aber ein Plus von 1,6 Prozentpunkten (und Nehammer eilte am Wahlabend spontan zu den Jubelfeiern nach Klagenfurt - wenngleich die Kärntner ÖVP nicht zu den gewichtigen zählt).