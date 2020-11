Facebook

Auf eine ganze Reihe phallisch geformter Weihnachtslichter blicken seit kurzem die Bewohner der belgischen Kleinstadt Oudenberg. "Natürlich war es nicht unsere Absicht, Weihnachtslichter zu installieren, die die Menschen an einen Penis erinnern", sagte Anthony Dumarey, Bürgermeister der Stadt in der belgischen Provinz Westflandern, dem australischen TV-Nachrichtendienst 7News. Die neue Weihnachtsbeleuchtung sorgt wegen ihrer Form über die Grenzen hinweg für Heiterkeit.

Die Lichter sollten ursprünglich die Besucher und Einwohner an überdimensionale Kerzen erinnern. Um jedoch etwas vom Klischee abzuweichen, entschied sich die Stadtverwaltung dafür, den oberen Teil mit einer blauen Lichtkugel abzuschließen. Was dabei herauskam, hat eine frappierende Ähnlichkeit mit dem männlichen Genital - und weniger mit einer Weihnachtskerze.

In Oudenburg hadert man jedoch nicht mit dem missglückten Dekorationsversuch. "Ich sehe keine Grund, die Lichter zu entfernen oder zu ersetzen", sagte der Bürgermeister. "Sagen wir einfach, wir werden in diesem Jahr die meistdiskutierten Weihnachtslichter des Landes haben." Er selbst sehe die lustige Seite an dem Malheur. "Das müssen wir in diesen dunklen und schwierigen Zeiten wirklich tun."