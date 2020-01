Zu einem ungewöhnlichen Brandfall ist es in einer belgischen Schokoladefabrik gekommen.

Sujtbild © nerudol - stock.adobe.com

In einer belgischen Schokoladenfabrik hat sich Schokostaub entzündet und einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. "Das Feuer war am Ende einer der Produktionslinien entstanden", sagte Feuerwehrkommandant Harold Vaesken der belgischen Nachrichtenagentur Belga am Mittwoch. "Es war Schokoladenstaub, der dort Feuer gefangen hat."

Die Feuerwehr rückte mit fünf Einsatzfahrzeugen an und hatte den Brand nach einer halben Stunde unter Kontrolle. Belgien ist bekannt für seine Schokoladenproduktion.