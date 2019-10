Zu grell Polizei zieht goldenen BMW aus dem Verkehr

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Goldener BMW in Düsseldorf wurde abgeschleppt © (c) APA/dpa (UNBEKANNT)

In der Nähe der Königsallee in Düsseldorf wurde am Sonntag ein BMW X5 abgeschleppt. Die Polizei hatte das Abschleppen des SUV veranlasst. Die Begründung: Das Luxusauto war mit einer goldfarbenen Folie überzogen und sei eventuell zu grell für den Straßenverkehr.Ein Gutachter soll nun klären, ob das Auto eine "Blendeinwirkung" hat. Zudem soll der Wagen weitere Manipulationen am Rücklicht und am Auspuff aufgewiesen haben.

Der Wagen war bei einer Kontrolle gegen "Auto-Poser" aufgefallen.