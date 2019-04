Facebook

Was darf wirklich drinnen sein, wenn man zumindest im ersten Moment noch an Fleisch denkt? Tierschützer wie der Verein gegen Tierversuche (VGT) zeigen sich empört: Im EU-Parlament wird derzeit darüber diskutiert, an Fleisch erinnernden Produktbezeichnungen wie "Würstel", "Burger" oder "Schnitzel" für vegetarische oder vegane Alternativen zu verbieten.

Betroffen davon etwa Burgerlaibchen aus Bohnen oder Belag aus diversen Pilzmischungen. Auch für vegane Würstel (auch als "Vürstel" angeboten) Tofu- oder Sojaschnitzel müssten dann neue Namen gefunden werden, berichtet der Guardian. Der entsprechende Plan wurde bereits - wenig verwunderlich - im EU-Agrarausschuss mit großer Mehrheit angenommen. Für einige Mitglieder des EU-Parlaments ist allerdings klar, dass die Lobby der Fleischindustrie hier Druck machte.

Eine Reduktion des Konsums tierlicher Produkter wäre aus vielfachen Gründen wünschenswert: Es würde die Gesundheit fördern, wäre ressourcenschonender und nachhaltiger, wäre ein wichtiger Beitrag gegen den Klimawandel und wäre nicht zuletzt die einzige Möglichkeit das System der Massentierhaltung zu beenden. Harald Balluch, Geschäftsführer des Vereins gegen Tierversuche (VGT)

Harald Balluch, Geschäftsführer des VGT dazu: "Es lässt sich nicht nachvollziehen, warum plötzlich ein Burger ohne Fleisch nicht mehr als Veggieburger oder vegetarischer Burger bezeichnet darf. Wie sollte man diesen denn sonst nennen? Und soll uns hier wirklich weisgemacht werden, dass sich jemand, der einen Veggieburger bestellt, erwartet, dass in diesem Fleisch enthalten ist? Das ist doch vollkommener Unsinn!"

Fleisch - enorm resourcenintensiv Der weltweite Fleischkonsum gilt nicht zuletzt wegen des enormen Flächenverbrauchs für die Viehhaltung und den Anbau von Futtermitteln für die Tiere als ein bedeutender Faktor bei der ökologischen Belastung des Planeten.

Balluch weiter: "Vielmehr geht es hier offenbar darum, die Vermarktung vegetarischer Alternativen möglichst schwer und unattraktiv zu machen. Begriffe wie Kokosmilch oder Sellerieschnitzel sind schon seit Jahrzehnten Teil des deutschen Wortschatzes und es gab bisher keine Schwierigkeiten für die Bevölkerung." Bereits im letzten Jahr gab es den Beschluss, dass pflanzliche Milchalternativen wie Sojamilch in ihrem Namen nicht mehr den Begriff "Milch" enthalten dürfen.

Die Fast-Food-Kette Burger King bietet in den USA indes seit einigen Tagen eine fleischlose Variante seines jahrzehntealten Kassenschlagers Whopper an, die dem Original im Gegensatz zu früheren Veggie-Versionen zum Verwechseln ähneln sol:. Mit dem "Impossible Whopper" will Burger King trotz des Verzichts auf Fleisch den Massengeschmack treffen. Dieser besteht vor allem aus Proteinen aus Sojabohnen und Erdäpfeln, Kokos- und Sonnenblumenöl sowie Häm, das ist eine eisenhaltige Verbindung, die auch in roten Blutkörperchen vorhanden ist und im Burger Textur, Farbe und Geschmack von Fleisch simulieren soll.



