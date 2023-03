Insgesamt knapp 825 Hektar Freiland sind es, die sich in der Steiermark in großflächige Photovoltaikanlagen verwandeln sollen. So sieht es das „Sachprogramm Erneuerbare Energie“ der Landesregierung vor, dessen Verordnungsentwurf seit Ende Jänner in Begutachtung liegt. Die Diskussionen über Für und Wider der Pläne spiegeln sich auch in der Zahl der abgegebenen Stellungnahmen wider. Stand Dienstagmittag sind laut Landesregierung bereits 70 Kommentare eingegangen, bis zum Ende der Begutachtungsfrist am morgigen Freitag dürften es noch etliche mehr werden.