So viel ist bereits jetzt sicher: Das Jahr 2024 wird die Rekorderhitzung des Vorjahres noch einmal in den Schatten stellen und sich zum weltweit wärmsten jemals gemessenen Kalenderjahr aufschwingen. Die meisten Forschungseinrichtungen, darunter der EU-Klimadienst Copernicus, gehen inzwischen davon aus, dass das laufende Jahr am Ende sogar erstmals die Marke von 1,5 Grad Erwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Niveau überschreiten wird. Und dabei wird es, wie es derzeit in Sachen Klimawandel aussieht, nicht bleiben.