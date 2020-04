Spuren von Cäsium-137 wurden in den vergangenen Tagen in der Ukraine an verschiedenen Orten, auch außerhalb der Sperrzone, nachgewiesen - in Österreich liegen die Messwerte im Normalbereich.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) AP

Seit Tagen brennt es im Gebiet um das havarierte Atomkraftwerk Tschernobyl in der Ukraine. Es kamen Befürchtungen auf, die Flammen könnten zu erhöhter Radioaktivität führen und das Wetter diese auch in andere Länder Europas tragen. Doch bisher liegen die Messwerte im Normalbereich, hieß es seitens des Umweltministeriums. Und: "Auch für Österreich sind keine erhöhten Werte feststellbar."

Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) betreibt ein laborgestütztes Überwachungssystem, das auch die bodennahe Luft in Österreich kontinuierlich auf Radioaktivität überprüft. Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) berechnet die großräumigen Verlagerungen etwaiger Radioaktivität mit dem Wetter.

Links zum Thema Ärzte warnen vor radioaktiven Wolken über Europa

Am 26. April 1986 explodierte Block 4 des damals sowjetischen AKW Tschernobyl bei einem Sicherheitstest. Durch den schwersten Atomunfall in der Geschichte ist das Gebiet um das havarierte, mittlerweile stillgelegte AKW radioaktiv verseucht und Sperrzone. In den vergangenen Jahren ist es immer wieder zu Waldbränden im Umkreis von Tschernobyl gekommen, zuletzt 2015 und 2017. Als Ursache wurde oft Brandstiftung vermutet.

Spuren von Cäsium-137 wurden in den vergangenen Tagen in der Ukraine an verschiedenen Orten, auch außerhalb der Sperrzone, nachgewiesen. "Die in der Luft gemessenen Konzentrationen von Cäsium-137 sind jedoch so niedrig, dass sie im ukrainischen Strahlenfrühwarnsystem nicht nachgewiesen werden können", heißt es auf der Webseite des österreichischen Umweltministeriums.