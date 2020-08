Coronavirus 114 Neuinfektionen in Österreich

114 Neuinfektionen, davon alleine 75 in Wien, hat das Innenministerium am Sonntag gemeldet.

Damit gab es in Österreich bisher 22.033 positive Testergebnisse. 721 Personen sind an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 19.923 sind wieder genesen. Aktuell befinden sich 121 Personen in krankenhäuslicher Behandlung, davon 22 auf Intensivstationen.

In Tirol ist seit Samstagabend eine weitere Person positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Zahl der aktuell Infizierten lag mit Stand Sonntagvormittag damit bei 59. Diese Zahlen gingen vom Dashboard des Landes hervor. Einen Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus gab es in Tirol indes seit 22. Mai nicht mehr.

Die meisten Fälle gab es aktuell im Bezirk Kufstein mit 17, gefolgt vom Bezirk Landeck mit 15 Fällen. 168.206 Tests wurden bisher in Tirol durchgeführt.

Neuinfektionen in den Ländern Burgenland: 3

Kärnten: 4

Niederösterreich: 7

Oberösterreich: 7

Salzburg: 13

Steiermark: 4

Tirol: 1

Vorarlberg: 0

Wien: 75

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Niederösterreich hat sich mit Stand Sonntagfrüh im Vergleich zum Vortag um sieben auf 3.474 erhöht. Der Landessanitätsstab vermeldete 3.183 Genesene, elf mehr als am Samstag. 107 Todesopfer mussten im Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen beklagt werden.

Somit sind aktuell 184 Personen an Covid-19 erkrankt. Bisher wurden 168.323 Tests im Bundesland durchgeführt.