458 neue Fälle an nur einem Tag, berichtet das deutsche Gesundheitsamt.

Mehrere regionale Coronavirus-Ausbrüche in Rheda-Wiedenbrück, Göttingen, Berlin und Magdeburg haben den Reproduktionszahl (R) laut Angaben des Robert-Koch-Instituts am Samstag wieder stark steigen lassen. Der R-Wert, der bei inzwischen geringeren Fallzahlen zwar volatil ist, stieg von 1,06 auf 1,79 und liegt damit so hoch, wie seit Wochen nicht mehr. Das ist der mit Abstand höchste R-Wert seit dem Lockdown.

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle ist in Deutschland am Samstag auf 189.174 gestiegen - das sind 458 mehr als am Vortag. Das geht aus den Zahlen hervor, die die Gesundheitsämter der Bundesländer täglich veröffentlichen.

Besonders der Corona-Gau in der Fleischfabrik Tönnies mit mehr als 1.000 Infizierten dürfen den Wert nach oben katapultiert haben.