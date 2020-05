Spanien Sánchez' Koalitionspartner für "Reichensteuer"

Der Koalitionspartner von Ministerpräsident Pedro Sánchez fordert in Spanien die Einführung einer "Reichensteuer" zur Finanzierung des Kampfes gegen die Coronakrise. Der Chef der linken Partei Unidas Podemos (UP), Pablo Iglesias, wolle dies noch diese Woche im Ausschuss für Sozialen und Wirtschaftlichen Wiederaufbau beantragen, berichteten die Zeitung "El País" und andere Medien am Dienstag.