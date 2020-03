Laut Einsatzstab im Innenministerium sind nun in Wien insgesamt 16, in Niederösterreich zwölf, in Salzburg drei, in der Steiermark vier und in Tirol zwei Fälle registriert worden.

Bei den acht neuen bestätigten Coronavirus-Fällen handelt es sich um einen Wiener und sieben Niederösterreicher. Laut Detlev Polay, Sprecher des Einsatzstabs im Innenministerium, sind nun in der Bundeshauptstadt insgesamt 16, in Niederösterreich zwölf, in Salzburg drei, in der Steiermark vier und in Tirol zwei Fälle registriert worden.

Bei den Tiroler Fällen handelt es sich um zwei Italiener, die bereits geheilt auf dem Spital entlassen worden sind. Die sieben neuen Fälle aus Niederösterreich stammen wie schon die bisherigen aus dem Bezirk Korneuburg. Es handelt sich laut Sanitätsstab um Kontaktpersonen eines schon zuvor bestätigten Falles. "Alle befanden sich bereits und befinden sich nun weiterhin in häuslicher Quarantäne."

Bisher seien in Niederösterreich 362 Personen aufgrund eines Verdachts auf das neuartige Coronavirus (Covid-19) getestet worden. "Davon waren 328 negativ, zwölf positiv und 22 sind aktuell in Prüfung und daher noch offen", wurde in einer Aussendung mitgeteilt.

In ganz Österreich wurden mit Stand Donnerstag 8.00 Uhr 3.711 Tests durchgeführt, gab das Gesundheitsministerium auf der Homepage bekannt.