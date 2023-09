Neue Untersuchungen mit dem James-Webb-Weltraumteleskop der NASA haben möglicherweise bahnbrechende Erkenntnisse in der Suche nach extraterrestrischem Leben geliefert. Die neuen Daten legen NASA-Angaben zufolge nahe, dass auf dem Exoplaneten "K2-18 b" kohlenstoffhaltige Moleküle wie Methan und Kohlendioxid vorhanden sind. Ins Bild passt, dass jüngere Studien zuletzt ebenfalls ergeben haben, dass es sich bei K2-18 b um einen "Hycean-Planeten" handeln könnte, der als heißer, mit Wasser bedeckter Planet mit einer wasserstoffreichen Atmosphäre möglicherweise Leben beherbergen kann. Das Wort Hycean setzt sich zusammen aus Hydrogen und Ocean, zu Deutsch Wasserstoff und Ozean.

K218 - b hat die 8,6-fache Masse der Erde und befindet sich rund 120 Lichtjahre von der Erde entfernt im Sternbild Löwe. Er umkreist den kühlen Zwergstern K2-18 in der habitablen Zone (das ist jener Bereich, in dem erdähnliche Planeten moderate Temperaturen aufweisen, die für höhere Lebensformen nötig sind).

Exoplaneten wie K2-18 b, die von der Größe her zwischen der Erde und dem Neptun liegen, sind in unserem Sonnensystem nicht zu finden. Da es keine vergleichbaren Planeten in der Nähe gibt, sind diese "Sub-Neptune" nur unzureichend erforscht, und die Beschaffenheit ihrer Atmosphären ist unter Astronomen umstritten.

Die Häufigkeit von Methan und Kohlendioxid und der Mangel an Ammoniak legen nahe, dass sich unter der wasserstoffreichen Atmosphäre von K2-18 b ein Wasserozean befinden könnte.

Mit dem Webb-Teleskop gelang auch der Nachwqeis eines Moleküls namens Dimethylsulfid (DMS). Auf der Erde wird dieses Molekül nur von Lebewesen produziert. Der größte Teil des DMS in der Erdatmosphäre wird von Phytoplankton in mariner Umgebung emittiert.