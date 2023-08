US-Finanzministerin Janet Yellen hat in China einen Hype um ein magisches Pilzgericht namens Jian shou qing oder "see hand blue" ausgelöst, nachdem sie während eines Besuchs in Peking im Juli beim Verzehr der für ihre halluzinogene Wirkung bekannten Pilze gesichtet worden war.

"Ich war mit einer großen Gruppe von Leuten dort und die Person, die unser Abendessen arrangiert hatte, gab die Bestellung auf. Es gab ein köstliches Pilzgericht. Ich wusste nicht, dass diese Pilze halluzinogene Eigenschaften haben. Das habe ich erst später erfahren", sagte sie gegenüber CNN.

Keine Halluzinationen

Yellen betont unter Gelächter, dass keiner von der Gruppe von Halluzinationen betroffen war. CNN stellte ihr davor die Frage, was sie meinte, als sie sagte, sie habe von der halluzinogenen Auswirkungen der Pilze "später" erfahren.

"Ich habe gelesen, dass die Pilze keine Auswirkungen haben, wenn sie richtig zubereitet werden, wovon ich überzeugt bin, dass sie in diesem sehr guten Restaurant zubereitet wurde", so die US-Außenministerin.

Restaurantfilialen restlos ausverkauft

Yellen hielt sich zu einem viertägigen Besuch in China auf, der zusammen mit dem Besuch des Außenministers Antony Blinken im Sommer der erste eines hochrangigen US-Beamten seit über drei Jahren war.

Ein Weibo-Nutzer postete auf der sozialen Plattform, dass Yellen während ihrer Reise in einem Yunnan-Restaurant namens In and Out gegessen hatte. Ein Hashtag mit der Übersetzung "US-Finanzministerin Yellens erste Mahlzeit in Peking ist Yunannese" führte zu einem Ansturm auf die Restaurantkette. Mehrere Filialen waren innerhalb weniger Stunden ausverkauft, so die Kette auf Weibo.