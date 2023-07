Die 19-jährige Celeste Burgess und ihre Mutter Jessica Burgess (42) wurden im vergangenen Jahr angeklagt, nachdem die Polizei ihre privaten Facebook-Nachrichten erhalten hatte, in denen sie Pläne zur Beendigung der Schwangerschaft und zur "Verbrennung der Beweise" diskutierten.

Die Staatsanwaltschaft erklärte, die Mutter habe im Internet Abtreibungspillen bestellt und sie ihrer Tochter im April 2022 verabreicht, als Celeste Burgess 17 Jahre alt war und sich am Anfang des dritten Trimesters ihrer Schwangerschaft befand. Anschließend hätten die beiden die fötalen Überreste selbst vergraben, so die Polizei.

Mutter drohen bis zu 5 Jahre Haft

Jessica Burgess bekannte sich im Juli schuldig, gegen das Abtreibungsgesetz von Nebraska verstoßen zu haben, einem Strafverfolgungsbeamten falsche Angaben gemacht zu haben und menschliche Skelettreste entfernt oder versteckt zu haben. Bei ihrer Verurteilung am 22. September drohen ihr bis zu fünf Jahre Gefängnis, so Joseph Smith, der oberste Staatsanwalt in Madison County, Nebraska.