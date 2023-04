Ein riesiges Feuer hat in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka einen beliebten Kleidungsmarkt zerstört. Hunderte Feuerwehrleute waren am Dienstag im Einsatz, um die Flammen einzudämmen. Elf Menschen wurden nach Angaben der Polizei verletzt. Mehrere Viertel rings um den Bongo Bazar, der im ältesten Teil der Metropole liegt, waren in dicken schwarzen Rauch gehüllt.

Durch die Flammen wurden sowohl der Bongo Bazar als auch drei angrenzende Märkte nahezu komplett zerstört. Weil ihnen die Löscharbeiten nicht schnell genug gingen, warfen wütende Standbesitzer des Marktes Steine auf Feuerwehrleute. Die Polizei schickte 450 Beamte, um weitere Ausschreitungen zu verhindern. Erst nach sechs Stunden konnten die rund 600 Feuerwehrwehrleute im Einsatz die Flammen unter Kontrolle bringen.

Wurde bereits 2019 als brandgefährdet eingestuft

Der Bongo Bazar ist ein sehr populärer Markt in Dhaka. Er besteht aus Hunderten kleinen Ständen, die hauptsächlich aus Holz und Blech gebaut sind. Er wurde von den Behörden bereits 2019 als brandgefährdet eingestuft, seitdem erhielten die Marktleute mehrere Warnschreiben.