Mega-Coup in Dresden 2019

Kunstdiebstahl im Grünen Gewölbe: Großteil der Beute gefunden

In das Dresdner Residenzschloss war am 25. November 2019 eingebrochen worden. Die Täter schlugen mit einer Hacke Löcher in eine Vitrine und rissen Juwelen heraus – nun gibt es ein Wiedersehen mit vielen Stücken.