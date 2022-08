Vor der schwedischen Küste ist am Montag die Autofähre "Stena Scandica" der Stena Line mit rund 300 Menschen an Bord in Brand geraten. Nach Angaben eines Sprechers der schwedischen Schifffahrtsbehörde wurden drei Hubschrauber und sieben Schiffe geschickt. Der Brand war offenbar auf dem Autodeck ausgebrochen.

Stefan Elfstörm, Sprecher der Reederei, gegenüber SVT, dem öffentlich-rechtlichen TV-Sender Schwedens: "Es liegen keine Berichte über Verletzte vor. Das Feuer ist auf einen begrenztem Raum eingeschränkt. Es heißt, das Feuer sei unter Kontrolle, aber wir haben zusammen mit der Küstenwache Schiffe und Hubschrauber zur Fähre geschickt, falls eine Evakuierung doch notwendig sein sollte."