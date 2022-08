"Wir sind bereit!" Die Nasa hat zumindest auf Twitter keine Zweifel am Erfolg: Die US-Raumfahrtbehörde will am Montag ihre neueste Trägerraketen-Generation, das Space Launch System (SLS), erstmals an den Start schicken. An deren Spitze: Die zusammen mit der Europäische Weltraumorganisation ESA konstruierte Orion-Raumkapsel, die einmal Menschen an Bord haben soll. Ziel: der Erdmond bzw. eine Umlaufbahn um ihn.