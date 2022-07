195 Millionen Pfund: Der höchste Jackpot der britischen Lotto-Geschichte ist geknackt worden. Umgerechnet wurden 229 Millionen Euro abgeräumt. Ob der Glückspilz eine Einzelperson oder eine Tippgemeinschaft ist, war zunächst nicht bekannt.

Die siegreichen Nummern in der Lotterie Euro Millions, die in 13 europäischen Ländern angeboten wird, lauteten: 6, 23, 27, 40 und 41, die "Lucky Star" genannten Zusatzzahlen 2 und 12. Der exakte Gewinn beträgt 195.707.000 Pfund, wie die National Lottery in der Nacht auf Mittwoch mitteilte.

Der Jackpot war zuvor mehrmals nicht geknackt und zuletzt eingefroren worden. Erst vor zwei Monaten hatte ein Paar aus dem englischen Gloucester den mit 184 Millionen Pfund damals größten Hauptgewinn eingestrichen.