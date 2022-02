Ein vierstöckiges Stadtpalais in der Nähe des Musée d'Orsay ging in Flammen auf. Laut dem Feuerwehrsprecher gab es kein Opfer.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Stadtpalais in der Nähe des Musée d'Orsay stand in Flammen © APA/AFP

Ein Großbrand hat am Sonntag im Zentrum von Paris Aufsehen erregt. 150 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um die Flammen in einem vierstöckigen Stadtpalais zu löschen. Das ganze Viertel im 7. Arrondissement am linken Seine-Ufer war abgesperrt. Am späten Abend was das Feuer unter Kontrolle. Es gab keine Opfer, erklärte ein Feuerwehrsprecher. Das rund 300 Meter vom bekannten Kunstmuseum Musée d'Orsay entfernte Gebäude wird gerade saniert.

Auf Twitter-Videos war ein lichterloh brennendes Haus zu sehen, an dessen Fassade ein Baugerüst aufgebaut war. Im dem Palais war früher das französische Industrieministerium untergebracht. In unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich das Palais Beauharnais, das die Residenz des deutschen Botschafters in Paris beherbergt. Es konnte, wie alle angrenzenden Gebäude, laut Feuerwehr vor den Flammen geschützt werden.