© APA/AFP/ANDREA PATTARO

Zwei Frauen sind in der Nacht auf Dienstag in der Lagune von Venedig ertrunken, nachdem sie von einer Fähre gestürzt waren, die sie zum Lido führte. Für die Tragödie gab es keine Zeugen, berichteten italienische Medien.

Die Fähre war von Venedig in Richtung Lido, einer schmalen Insel in der Lagune, unterwegs, an Bord befanden sich lediglich die beiden Frauen und der Schiffskapitän. Bei der ersten Haltestelle stellte der Kapitän fest, dass die beiden Passagierinnen verschwunden waren. An Bord fand er lediglich ihre Schuhe. Die Leichen wurden am Lido unweit der Barrieren des Dammsystems MOSE geborgen. Die Polizei leitete eine Untersuchung ein.