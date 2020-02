Kann Erbgut von Kindern schädigen EU-Staaten für Importverbot für Obst mit Spuren von Chlorpyrifos

Facebook

Nach dem Verbot des Insektizids Chlorpyrifos in der EU sollen demnächst auch keine Früchte mit Rückständen der Chemikalie mehr verkauft werden dürfen. Das gilt auch für alle importierten Lebensmittel. Dafür sprach sich eine Mehrheit der EU-Staaten am Dienstag aus, wie es aus EU-Kreisen hieß. Es gilt ein Übergangszeitraum von drei Monaten.

Die Wirkstoffgenehmigungen von Chlorpyrifos und auch Chlorpyrifos-methyl ist indes bereits in der gesamten EU aufgehoben worden. Chlorpyrifos wurde jahrzehntelang gegen Schädlinge in der Landwirtschaft eingesetzt, doch steht es im Verdacht, Erbgut und Nerven bei Kindern zu schädigen. Anfang Jänner hatten die EU-Staaten beschlossen, die Zulassung des Mittels nicht zu verlängern. In Zukunft darf nun keine Ware mit Spuren des Mittels oberhalb der Nachweisgrenze mehr angeboten werden.

Seit Februar verboten

Die Aufhebung der Wirkstoffgenehmigungen von Chlorpyrifos und Chlorpyrifos-methyl ist in Österreich wie in allen EU-Staaten mit 16. Februar in Kraft getreten, geregelt wurde dies mit den EU-Verordnungen (EU) 2020/17 und (EU) 2020/18. Es gilt eine zweimonatige Aufbrauchfrist bis zum 16. April, heißt es auf der Onlinepräsenz des Bundesamts für Ernährungssicherheit (BAES). Die Kontrolle der Inverkehrbringung der Produkte obliegt dem BAES, während die Kontrolle der Anwendung in die Kompetenz der Länder fällt.