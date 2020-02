Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Donna Rotunno © AP

Sie erscheint im Gerichtssaal in Kleidern von Salvatore Ferragamo, trägt dazu High Heels von Jimmy Choo und eine goldene Halskette, auf der „Not guilty“ steht – nicht schuldig. Dem „Daily Herald“ erklärte Donna Rotunno, warum sie das mache: „Geschworene schätzen Menschen, die Wert auf ihre Kleidung legen.“ Die Juristin aus Chicago ist die Advokatin des bösen Mannes, eine Antiheldin – zumindest aus Sicht der #MeToo-Bewegung. Filmmogul Harvey Weinstein ist ihr bisher prominentester Mandant. Die 44-jährige Anwältin hat sich auf die Verteidigung von Männern spezialisiert, denen Sexualdelikte vorgeworfen werden. 40 Mal hat sie Männer in diesen Verfahren schon vertreten, erst einmal hat sie verloren: Ein High-School-Football-Spieler wurde wegen Vergewaltigung einer Mitschülern zu 16 Jahren Haft verurteilt. Eine Gerichtszeichnung von diesem Fall hängt in Rotunnos Büro in Chicago. Verinnerlicht habe sie einen Satz ihres Vaters: „Deine Gefühle sollen nie deinen Intellekt vernebeln.“