Sturm ''Sabine''Eine Tote in Italien, Verkehrsprobleme auf Korsika

Bei Bastia auf Korsika brennt es auf einer Fläche von zwei Quadratkilometern © (c) APA/AFP

Ein Todesopfer in Italien und Verkehrsprobleme auf Korsika: Auch am Dienstag hat der Orkan "Ciara", der in Deutschland "Sabine" heißt, in Teilen Europas gewütet. Der Schwerpunkt verlagerte sich dabei allmählich in den Süden, während sich die Lage in Mitteleuropa langsam beruhigte.

In Italien tötete der schwere Wintersturm eine Frau. Wie die Nachrichtenagentur Ansa schrieb, wurde die 77-Jährige am Dienstag in Traona in der Lombardei von Teilen eines herumwirbelnden Dachs getroffen. Im Norden Italiens erreichte der Orkan den Angaben nach zum Teil mehr als 200 Kilometer pro Stunde, so auch im Piemont. Besonders im Norden richtete er Sachschäden an. Bei den Behörden gingen viele Notrufe ein.

Zum Thema 600 Millionen Schaden in Deutschland, kein Strom in Südtirol

In großen Teilen Südtirols fiel zudem der Strom am späten Vormittag zeitweise aus, weil offensichtlich Teile von Bäumen eine Hauptleitung beschädigt hatten. Die Energieversorgung wurde mittags wiederhergestellt.

219 km/h Windspitzen

Im äußersten Norden der Mittelmeerinsel Korsika erreichte "Ciara" in Böen ein Tempo von 219 Stundenkilometern. Das liege leicht unter dem Rekord vom Jänner 2018, als am Cap Corse 225 Stundenkilometer erreicht wurden, berichtete der Wetterdienst Meteo France am Dienstag.

Der Sturm löste auf der zu Frankreich gehörenden Ferieninsel erhebliche Verkehrsprobleme aus. Betroffen waren Fährverbindungen zum Festland und Flüge, wie der Radionachrichtensender Franceinfo berichtete. Zudem loderten Feuer an mehreren Orten. Südlich der Hafenstadt Bastia brannte es auf einer Fläche von mehr als zwei Quadratkilometern.

TEMPÊTE / CORSE : Violents incendies en cours dans la région de Bastia, attisés par des vents très forts. 220 km/h relevés sur le Cap Corse et une température record pour un mois de février a été enregistrée à Bastia avec 25.6°C, et même 26.1°C à Alistro.pic.twitter.com/Ny8iTymRES — Infos Françaises (@InfosFrancaises) February 11, 2020

Die starken Winde haben zum Wiederaufflammen eines Feuers im Süden der Insel geführt. Der Brand breite sich in Richtung des Dorfes Sari aus, warnten die Behörden am Dienstagnachmittag. Bewohner wurden aufgefordert, ihre Häuser nicht zu verlassen und Türen und Fenster zu schließen. Straßen rund um das Dorf Sari wurden gesperrt.