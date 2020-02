Aktion "Dicker Pulli"165.000 Schüler ziehen sich fürs Klima warm an

Facebook

Junge Menschen setzten sich vermehrt für Klimagerechtigkeit ein © (c) APA/AFP/CHRISTOF STACHE (CHRISTOF STACHE)

Bei der Aktion "Dicker Pullover" wollen sich 165.000 Schüler und Lehrer in Belgien am Dienstag für den Klimaschutz warm anziehen. Die Heizung in mehr als 700 belgischen Schulen werde um mindestens ein Grad zurückgedreht, berichtete die Nachrichtenagentur Belga am Montag über die bevorstehende Aktion der Stiftung GoodPlanet.

Wer ein Gebäude um ein Grad weniger heize, spare sieben Prozent der Energie, erklärten die Organisatoren unter Berufung auf die Brüsseler Umweltbehörde. "Bei der "Dicker-Pullover-Challenge" geht es darum, den Teilnehmern den Energieverbrauch bewusster zu machen und die Auswirkungen auf das Klima besser zu verstehen", sagte Marjolaine Blommaert von GoodPlanet den Angaben zufolge.