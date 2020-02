Facebook

Vor der Urlauberinsel Phuket in Thailand sind am Montag zwei Kinder bei einem Schiffsunglück ums Leben gekommen. Die zwölf und sechs Jahre alten russischen Geschwister wurden bei einem Zusammenstoß von zwei Booten in der Nähe des Landungsstegs getötet, teilte ein Behördenvertreter auf Phuket mit. 21 weitere russische Touristen wurden verletzt, zwei von ihnen schwer.

"Die Ursache des Unglücks war zu schnelles Fahren der beiden Boote," hieß es von den Behörden. Das Schnellboot der russischen Touristengruppe war auf dem Weg zu einer nahegelegenen Insel. Rund hundert Meter von der privaten Anlegestelle auf Phuket entfernt stieß es mit einem einfahrenden Boot zusammen.

Thailands Tourismusindustrie ist derzeit bereits schwer getroffen, insbesondere aufgrund der ausbleibenden chinesischen Touristen wegen des neuartigen Coronavirus.