Sie hatten offenbar Glück © (c) APA/AFP/CRISTINA QUICLER

Bei der traditionsreichen spanischen Weihnachts-Lotterie "El Gordo" (Der Dicke) ist der Hauptgewinn schon wenige Minuten nach dem Auftakt gezogen worden. Er entfiel am Sonntag auf die Losnummer 26590. Der Hauptgewinn, nach dem die Lotterie benannt ist, beträgt vier Millionen Euro für ein ganzes Los. Er wird 170 Mal ausgezahlt, da jede Losnummer 170 Mal verkauft wird.

Insgesamt werden dieses Jahr Gewinne von fast 2,4 Milliarden Euro unters Volk gebracht. Gemessen an der ausgespielten Gesamtsumme gilt die spanische Weihnachtslotterie als die größte Tombola der Welt. Die "Lotería de Navidad" blickt auf eine über 200-jährige Tradition zurück und gilt deshalb auch als die älteste weltweit. Die erste Ziehung fand bereits 1812 statt.

Super-Weihnachtslotterie in Spanien: 170 Mal vier Millionen Euro Traditions- und nicht zuletzt für die Lotterien sehr ertragreich ist sie, die spanische Weihnachts-Lotterie "El Gordo" (Der Dicke). (c) AP (Paul White) Das ganze Land war vor der Ziehung in einer Art Ausnahmezustand, viele erhofften sich das große Geldglück. (c) AP (Paul White) Alles wartete gebannt auf die Ziehung der Glückszahlen im Madrider Opernhaus Teatro Real. (c) APA/AFP/OSCAR DEL POZO (OSCAR DEL POZO) Der Hauptgewinn wurde dann schließlich wenige Minuten nach dem Auftakt gezogen. (c) AP (Paul White) Die gezogenen Losnummern und auch die Höhe des jeweiligen Gewinns wurden der Tradition folgend erneut von Schülern des Internats San Ildefonso singend vorgetragen. (c) APA/AFP/OSCAR DEL POZO (OSCAR DEL POZO) Losnummer 26590 bracht den Hauptgewinn von vier Millionen Euro für ein ganzes Los. Er wird 170 Mal ausgezahlt, da jede Losnummer 170 Mal verkauft wird. (c) APA/AFP/CRISTINA QUICLER (CRISTINA QUICLER) Klicken Sie sich durch weitere Fotos der Glückspilze (und nicht ganz so Glückliche am Ender der Fotoserie)... (c) APA/AFP/CRISTINA QUICLER (CRISTINA QUICLER) (c) APA/AFP/LLUIS GENE (LLUIS GENE) (c) APA/AFP/LLUIS GENE (LLUIS GENE) (c) APA/AFP/LLUIS GENE (LLUIS GENE) (c) APA/AFP/LLUIS GENE (LLUIS GENE) (c) APA/AFP/OSCAR DEL POZO (OSCAR DEL POZO) (c) APA/AFP/OSCAR DEL POZO (OSCAR DEL POZO) (c) APA/AFP/LLUIS GENE (LLUIS GENE) (c) AP (Paul White) (c) AP (Paul White) (c) AP (Paul White) 1/17

Die Ziehung der Glückszahlen im Madrider Opernhaus Teatro Real wurde zwei Tage vor Weihnachten vor einem Millionenpublikum live im Fernsehen übertragen. Die gezogenen Losnummern und auch die Höhe des jeweiligen Gewinns wurden der Tradition folgend erneut von Schülern des Internats San Ildefonso singend vorgetragen. Angesichts der großen Ehre, bei "El Gordo" dabei sein zu dürfen, hatten einige der Kinder Tränen in den Augen.

Da es auch viele kleinere Preise gibt (insgesamt fast 1.800), dauert die Ziehung knapp vier Stunden. Der Hauptgewinn war 2018 erst um 12.34 Uhr gezogen worden, diesmal gut drei Stunden früher. Landesweit bilden sich überall Tippgemeinschaften unter Freunden oder Kollegen. Der Einzelne begnügt sich meistens mit einem Zehntellos, weil der Spaß nicht billig ist: Ein ganzes Los kostet 200 Euro.