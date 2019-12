Besondere Feierlichkeiten waren am Dienstag für den Geburtstag des Papstes nicht geplant. Für das Kirchenoberhaupt war es ein Arbeitstag wie jeder andere.

Papst Franziskus © APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI

Papst Franziskus feiert am Dienstag seinen 83. Geburtstag. Aus der ganzen Welt trafen für Franziskus Glückwünsche im Vatikan ein. Der italienische Präsident Sergio Mattarella gratulierte dem Pontifex im Namen aller Italiener zum Geburtstag. Glückwünsche trafen auch von Kardinal Christoph Schönborn via Twitter ein.

Feliz cumpleaños- herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, lieber Papst Franziskus! Gott schenke Ihnen noch viele gesegnete Jahre im Dienst an der ganzen Kirche. (kcal)#papafrancesco — Christoph Schönborn (@KardinalWien) December 17, 2019

"Gott schenke Ihnen noch viele gesegnete Jahre im Dienst an der ganzen Kirche", schrieb Schönborn. Glückswünsche trafen auch von der italienischen Bischofskonferenz CEI ein. Die römische Bürgermeisterin Virginia Raggi übermittelte dem Pontifex die Glückwünsche aller Römer. Es ist sein siebenter Geburtstag als Papst.

Keine besonderen Feierlichkeiten geplant

Besondere Feierlichkeiten waren am Dienstag für den Geburtstag des Papstes nicht geplant. Für das Kirchenoberhaupt war es ein Arbeitstag wie jeder andere - mit der Morgenmesse im vatikanischen Gästehaus, einem kurzen Frühstück und Arbeitsbesprechungen.

Erst vor vier Tagen - am 13. Dezember - hatte der Papst den 50. Jahrestag seiner Priesterweihe gefeiert. Franziskus hatte die Priesterweihe am 13. Dezember 1969 im argentinischen Cordoba empfangen. Kardinal Christoph Schönborn gratulierte dem Papst per Twitter zum goldenen Jubiläum.