Sarajevo Fünf Mitarbeiter des Genozid-Museums festgenommen

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © APA/GEORG HOCHMUTH

Wegen des Verdachts auf Unterschlagung sind am Montag fünf Mitarbeiter des bosnischen Museums der Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Genozids 1992-1995 festgenommen worden. Unter den Festgenommenen befinde sich auch die Direktorin der Vereinigung der ehemaligen bosnischen Lagerinsassen, Jasmin Meskovic, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Meskovic werde vorgeworfen, den Verkauf gefälschter Eintrittskarten für das Museum organisiert zu haben.

Meskovic ist eine der Gründerinnen des Museums in Sarajevo. Wie viel Geld die Verdächtigen unterschlagen haben sollen, teilte die Staatsanwaltschaft nicht mit. Der reguläre Preis für ein Eintrittsticket beträgt fünf Euro.

Das Museum in der bosnischen Hauptstadt beschäftigt sich mit dem Massaker von Srebrenica und weiteren Kriegsverbrechen während des Bosnienkrieges. Das Massaker an etwa 8.000 muslimischen Burschen und Männern in Srebrenica durch bosnisch-serbische Truppen gilt als das schlimmste Kriegsverbrechen in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Insgesamt kamen im Bosnienkrieg etwa 100.000 Menschen ums Leben.