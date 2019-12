Indien Nach Großbrand in Fabrik: Zwei Feuerwehrleute als Helden gefeiert

Facebook

Nach Großbrand in Fabrik: Feuerwehrleute als Helden gefeiert

Nach der Rettung von 27 Menschen aus einer brennenden Fabrik in Neu Delhi werden zwei indische Feuerwehrmänner als Helden gefeiert. Wenn die Feuerwehr besser informiert gewesen wäre, "hätten wir mehr Leben retten können", sagte der Feuerwehrmann Rajesh Shukla, der bei dem verheerenden Brand am Sonntag mit 43 Toten elf Menschen gerettet hatte, der Zeitung "Times of India" vom Montag.

Er sei geschockt gewesen, dass so viele Menschen in dem Gebäude gewesen seien, sagte Shukla. Zunächst sei von drei bis vier Menschen die Rede gewesen. Als er am Unglücksort angekommen sei, habe er aber mindestens 30 Menschen in einem Raum im dritten Stockwerk entdeckt. Einige von ihnen seien bereits tot gewesen. Shukla selbst hatte sich bei dem Rettungseinsatz verletzt.

"Enormes Risiko"

Ein zweiter Feuerwehrmann, Ashish Malik, rettete insgesamt 16 Menschen aus dem Feuerinferno. Die Einsatzkräfte hätten ein "enormes Risiko" auf sich genommen, als sie Menschen über die einzige Stiege des Gebäudes ins Freie getragen hätten, sagte Malik.

Das Feuer war nach Angaben von Augenzeugen Sonntagfrüh aus zunächst ungeklärter Ursache in einem vierstöckigen Fabrikgebäude ausgebrochen, in dem Schultaschen, andere Taschen und Verpackungen produziert wurden. Die meisten Opfer waren nach Angaben ihrer Familien Arbeitsmigranten, die aus Geldmangel in dem Gebäude schliefen. Sie wurden im Schlaf überrascht und konnten nicht mehr fliehen, da es offenbar keine Notausgänge gab.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte das Management die behördlichen Brandschutzauflagen in den illegal betriebenen Fabrikeinheiten ignoriert. Die Polizei nahm am Sonntag sowohl den Besitzer des Gebäudes als auch den Fabrikmanager fest.

Neu Delhi ist bekannt für seine chaotische Stadtplanung. Viele Gebäude entstehen ohne Rücksicht auf Bau- und Sicherheitsauflagen der Behörden, Kontrollen sind selten. Immer wieder kommt es zu schweren Bränden - insbesondere in Betrieben in dicht besiedelten und maroden Stadtvierteln, wo Bauland billig ist.

Die Clean Clothes Kampagne (CCK) mahnte einmal mehr die Durchsetzung von Mindeststandards bei Gebäude- und Feuersicherheit ein. "Diese Katastrophe in Delhi ist ein weiterer Fall in einer traurigen Kette von Fabriksunfällen in Asien. Es kann nicht sein, dass im Jahr 2019 der Arbeitsplatz noch immer zur Todesfalle wird. Alle, die daran verdienen, sind zur Verantwortung zu ziehen", forderte CCK-Koordinatorin Gertrude Klaffenböck.