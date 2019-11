Facebook

"Muskel-Oma" Willie Murphy beim Training © Screenshot

Eine 82 Jahre alte Gewichtheberin hat in ihrem Haus im US-Staat New York einen Einbrecher in die Flucht geschlagen. Der Mann habe erst an ihre Tür geklopft und sich dann mit Gewalt Zutritt verschafft, berichteten US-Medien.

Die 82-Jährige nahm erst einen Tisch zur Hilfe, um sich gegen den Mann zur Wehr zu setzen. Nachdem dieser zerbrochen war, setzte sie dessen Metallbeine als Verteidigungsmittel ein - und dann auch noch eine Flasche Shampoo und einen Besen.

"Ich bin alt und ich bin alleine - aber wisst ihr was? Ich bin stark", sagte die Frau einem lokalen TV-Sender. Sie sei "knallhart", bescheinigten ihr auch die zuständigen Polizisten, die der 82-Jährigen schließlich halfen und in der Nacht auf Montag ein gemeinsames Foto auf Twitter veröffentlichten.