Weil sie ihre damals sechsjährige Tochter in eine Hundebox gesperrt und schwer misshandelt hat, ist eine 44-Jährige in Hannover zu zwei Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt worden. Sie soll das Mädchen auch gezwungen haben, ein elektrisches Hundehalsband zu tragen, und mindestens einmal einen Stromstoß ausgelöst haben. Die Frau räumte die Vorwürfe am Dienstag ein.