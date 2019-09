Zu dem Brand kam es am Samstag im rheinland-pfälzischen Idar-Oberstein.

© APA (dpa)

Bei einem Brand in einem Pflegeheim im rheinland-pfälzischen Idar-Oberstein ist am Samstag ein Mensch ums Leben gekommen. 21 weitere Menschen wurden verletzt, einer von ihnen schwer, wie die Polizei in Trier mitteilte.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte standen den Angaben zufolge bereits mehrere Zimmer im Obergeschoß des Pflegeheims in Brand. Das Feuer wurde inzwischen gelöscht. Zur Brandursache könnten noch keine Angaben gemacht werden, sagte ein Polizeisprecher.