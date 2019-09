Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vorbild der Hobby-Filmer: Friday 13th © kk

Nach dem Dreh eines Horrorfilms in den Straßen von Nancy müssen sich zwei junge Franzosen vor dem Strafgericht der Stadt verantworten. Den beiden wird vorgeworfen, Passanten auf gemeingefährliche Weise erschreckt zu haben, wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte.

Die Männer lauerten Passanten in der Nacht mit einer Maske und einer Waffenattrappe auf, wie die Polizei mitteilte. Ein Betroffener rief verängstigt die Polizei und musste von Sanitätern betreut werden. Die Amateurfilmer hatten sich den US-Horrorfilm "Friday 13" zum Vorbild genommen. Sie wollten ihr Video am Freitag, den 13. September, in den Online-Netzwerken veröffentlichen.